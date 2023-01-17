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Haberler Balıkesir Balıkesir'de dev operasyon: 229 gözaltı!

Balıkesir'de dev operasyon: 229 gözaltı!

Balıkesir'de genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla birçok farklı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 229 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 94 şahıs ise tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda birçok ruhsatsız silah ve pek çok farklı uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

17.01.2023, 15:09

Balıkesir’de dev operasyon: 229 gözaltı!

Balıkesir'de Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 229 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 94 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son 1 haftada genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla; Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda, aranan 229 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 94 şahıs ise tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 28 adet ruhsatsız tabanca ve 166 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek ve 164 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 661 gram metamfetamin, 132 adet sentetik ecza hap, 103 gram bonzai, 27 gram eroin, 21 gram esrar, 17 adet ecstasy hap, 1 gram skunk, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 TL ele geçirildi.

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