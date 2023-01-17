Balıkesir’de dev operasyon: 229 gözaltı!

Balıkesir'de Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 229 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 94 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son 1 haftada genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla; Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda, aranan 229 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 94 şahıs ise tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 28 adet ruhsatsız tabanca ve 166 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek ve 164 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 661 gram metamfetamin, 132 adet sentetik ecza hap, 103 gram bonzai, 27 gram eroin, 21 gram esrar, 17 adet ecstasy hap, 1 gram skunk, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 TL ele geçirildi.