Terör gazisinden 3d protez koruyucu

2016 yılında terör gazisi olan Murat Dağlı'nın vatana hizmetleri bitmedi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Balıkesirli Gazi Murat Dağlı, 3 boyutlu yazıcıda protez koruyucu geliştirdi.

PATENTİNİ ALACAK

24 Mart 2016'da yaşanan patlamada bacaklarından ve gözünden yaralanan Daılı, iki yıl tedavi gördü ve 2018'de emekli oldu. Protez bacaklarla yaşamını sürdürmeye başlayan Dağlı, protez bacağın kötü görüntüsünden kurtulmak ve darbelere karşı dirençli olmasını sağlamak için araştırmalar yapmaya başladı. 3 boyutlu modellemeler öğrenen Dağlı, firmasını kurup 3D yazıcı satın alarak "Koruyucu Kozmetik Protez Kaplaması" projesiyle Balıkesir Teknokent'e başvurdu. Başvurusu kabul edildikten sonra çalışmalarını Teknokent'te sürdüren Dağlı, kendisinin oluşturduğu koruyucu protezi için patent almayı hedefliyor.

AYAK ÜRETMEK İSTİYORUM

Evli ve 2 çocuk babası olan Dağlı, "Ben de kullanıcı olduğum için ürettiğim ürünleri uzun süredir deniyorum. Eksik yanlarını tespit edip üretim sürecine dahil ederek mükemmel ürüne ulaşmaya çalışıyorum. İnsan anatomisine uygun bir şekilde kullanıcıyı rahat ettirecek, aynı zamanda protez bacakları dış etkenlere karşı koruyabilecek bir ürün hedefliyorum. Ar-Ge'ye devam ediyoruz. Daha sonra protez ayak üretmek istiyorum" dedi.



ÖZGÜN BİR PROJE

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir de, Murat Dağlı'nın özgün bir tasarımla pek çok engellinin, gazinin hayatını kolaylaştıracak özgün bir projeyle Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, "Allah yolunu açık etsin, biz onunla çalışmaktan çok mutluyuz" dedi.

SUAT SALGIN