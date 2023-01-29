Akaryakıt istasyonunda kadınlar işbaşında

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, akaryakıt istasyonlarında bugüne kadar yalnız erkeklerin yaptığı pompacılık işine kadınlar da el attı. Sanayi Sitesi yanındaki akaryakıt istasyonunda yaklaşık 5 yıldır çalışan kadınlar takdir topladı.

YETER Kİ İSTEYELİM

Akaryakıt istasyonunda erkek arkadaşları ile birlikte çalışan Büşra Aynalı ve Ümmühan Coşkun, işlerini severek yaptıklarını söyledi. İş yerindeki çalışan 6 kişinin ikisi kadınlardan oluşuyor. Ümmühan Coşkun, "Buraya akaryakıt almaya gelmiştim ve işe başvurdum. Burada iş sahibi oldum. İşimi severek yapıyorum" dedi. Büşra Aynalı da, "9 aydır burada çalışıyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Çoğu insan bunu erkek işi olarak görebilir ama bayanların yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Yeter ki isteyelim" dedi. İş arkadaşları Mustafa Yolcu ise, "Hep beraber ağabey kardeş gibi çalışıyoruz. Bu işte bayan erkek fark etmez. Hepimiz beraber ekibiz" dedi. İşyeri sahibi Ahmet Uysal, "Burhaniye'de petrol işletmecisiyim. Kadınlar erkeklerden daha temiz ve titiz çalışıyor. Bu konuda kadınların arkasındayız" dedi.

■ SUAT SALGIN