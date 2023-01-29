Kahvehanede karşılaştığı 3 kardeşe kurşun yağdırdı

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, Mesut G. ile Tuğrul Y, Dursun Y. ve Turgay Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mesut G. yanındaki silahla ateş etti. Yaralanan 3 kardeş, sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Mesut G'yi arıyor.

■ SUAT SALGIN