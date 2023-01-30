Kamp tutkunları karın tadını Ulus Dağı’nda çıkardı!

Erdek'ten kamp için geldiklerini belirten Deniz Köken, "Erdek'ten geliyoruz. Bir ekip Balıkesir'den geliyor. Kar var diye geldik. Şu an da Ulus Dağında bin 300 metredeyiz. Akşamdan beri buradayız. Aralıksız kar yağıyor. Çok güzel bir manzara var. Doğa harikası bir yer. Çok sevdik biz. İki araba geldik. Çok güzel Sındırgı çok güzel. Sındırgı Belediyesine de teşekkür ederiz. Zirveye çıktık. Takribi 1700 metre imiş oralar. Kar daha da yüksek oralarda. Manzara çok güzel. İnşallah kış boyunca tekrar geliriz" dedi.