Balıkesir’de korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Savaştepe Ali Türker Caddesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobil motosiklete çarptı. O.Ç idaresindeki otomobil dönüş yapmak isterken arkasından gelen İ.A idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.A ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.Y metrelerce savrularak yere düştü.





Kazada motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki B.Y sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İ.A ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebep olduğu belirtilen otomobil sürücüsü O.Ç gözaltına alındı.