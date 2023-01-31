Bomba sanılan çantadan turşu bidonuyla zeytin çıktı

BALIKESİR'İN Dursunbey ilçe merkezindeki bir parka bomba ihbarı üzerine gelen polisler, etrafta güvenlik önlemi aldı. Kaldırımda bırakılan bir çanta nedeniyle ekipler, yakındaki kafenin müşterilerini olay yerinden uzaklaştırıp, park halinde bulunan araçların da çekilmesini sağladı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından Balıkesir il merkezinden gelen bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden turşu bidonu ve zeytin çıktı. Polis, vatandaşların büyük panik yaşamasına neden olan olayla ilgili inceleme başlattı.

SUAT SALGIN