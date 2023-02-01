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Haberler Balıkesir 15 yaşında, motosiklet kazasında can verdi

15 yaşında, motosiklet kazasında can verdi

1.2.2023

15 yaşında, motosiklet kazasında can verdi

BALIKESIR Savaştepe'de otomobille motosikletin karıştığı kazada 15 yaşındaki B.Y. hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü İ.A. ise ağır yaralandı. O.Ç. idaresindeki otomobil dönüş yapmak isterken arkasından gelen İ.A. idaresindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü İ.A. ile arkasında oturan B.Y. yere düşerek metrelerce savruldu. Kazada 15 yaşındaki B.Y. sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen öldü. Sürücüsü İ.A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü O.Ç. ise gözaltına alındı.

SUAT SALGIN

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