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Haberler Balıkesir Tır şoförü kazadan sonra kendini dışarı zor attı

Tır şoförü kazadan sonra kendini dışarı zor attı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki tırın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybedetti. Kontrolden çıkan tır, yolun ortasında yan yatarak devrildi. Kazada hafif yaralanan şoför yan dönen araçtan kendini dışarıya zor attı.

İHA

03.02.2023, 09:33

Tır şoförü kazadan sonra kendini dışarı zor attı

Edinilen bilgiye göre; kaza Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-8g7 karayolunun Ayvalık'a bağlı Altınova Mahallesi yakınlarında yaşandı. İzmir istikametine giden İsmail Demircan yönetimindeki 34 AU 4630 plakalı sunta yüklü TIR önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca, savruldu ve yolun ortasına devrilerek durabildi.


Kazada vücudun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan sürücü İsmail Demircan, yan yatan aracın şoför mahallinden kendi imkânlarıyla güçlükle çıktı.
Tır sürücüsü, tali yoldan çıkan bir otomobilin önünde durduğunu ve otomobile çarpmamak için direksiyonu aniden kırdığında da aracının dorsesindeki yük nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiğini söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

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