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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kar yağışı sonrası 38 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Balıkesir'de kar yağışı sonrası 38 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı sonrası bazı kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetrelere kadar yükselirken, 38 kırsal mahallenin ulaşım yolu trafiğe kapandı.

İHA

05.02.2023, 12:50 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023, 13:11

Balıkesir’de kar yağışı sonrası 38 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü Dursunbey'de, kar yağışı zaman zaman sürücülere zorlu anlar yaşatırken, belediye ekipleri de gece boyunca karla mücadele çalışması yürüttü.



38 MAHALLE YOLU KAPALI
Kar yağışı sonrası bazı kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetrelere kadar yükselirken, 38 kırsal mahallenin ulaşım yolu trafiğe kapandı. Öte yandan, Balıkesir-Dursunbey yolunun bazı kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu fakat ulaşımda aksamanın bulunmadığı öğrenildi.
Kar yağışı sonrası özellikle çocuklar aileleri ile birlikte karın tadını çıkardı. Kar yağışının bugün de etkili olması beklenen ilçede okulların tatil olup olmayacağı ise henüz belli olmadı.

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