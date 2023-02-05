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Haberler Balıkesir İzmir Otoyolu, Balıkesir Mevkiinde görüş 50 metreye düştü

İzmir Otoyolu, Balıkesir Mevkiinde görüş 50 metreye düştü

İstanbul - İzmir Otoyolu, Balıkesir Mevkiinde görüş 50 metreye düştü. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler, polis, karayolları ve jandarma ekipleri tarafından dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

İHA

05.02.2023, 09:44

İzmir Otoyolu, Balıkesir Mevkiinde görüş 50 metreye düştü

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü. Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı İbirler, yeniköy, ortaca köyü mevkilerinde sis etkisini gösteriyor. Balıkesir Kuzey Otoyolu geçişinde ve Balıkesir Batı otoyolu geçişinde gecenin ilerleyen saatlerinde sis yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü otoyolda polis, karayolları ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ile yakın takip yapmama ve buzlanmaya karşı uyarıyor. Otoyol polislerinin ise sıklıkla devriye gezdiği görüldü.

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