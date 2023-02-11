Öğrenciler ekmek üretip kumanya hazırladı

● Balıkesir'in Edremit ilçesinde meslek lisesi öğrencileri de okullarında ekmek üretip kumanya hazırlayarak, deprem bölgesine gönderiyor. Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Sadet Pehlivan, "Grubumuzda depremzede vatandaşlarımız ekmek, poğaça, kahvaltılık kumanya paketleme işlemleri yapıyoruzr" dedi.



● Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesinde köy ekmeği yapan işletme sahibi Emine Adıcan, günlük üretimini depremzedelere bağışladı. Adıcan "Bin ekmek ürettik. Ekmeklerimiz bir hafta bayatlamıyor" dedi.



■ SUAT SALGIN

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