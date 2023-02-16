Balıkesir’de otomobil devrildi: 1 kişi öldü

BALIKESİR'İN İvrindi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'den Edremit istikametine giden Ercan Ertan yönetimindeki 34 FZS 383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde otomobildeki yolculardan Vildan Ertan'ın (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Ercan Ertan ile diğer yolcular Aleyna Ertan (23) ve Melek Deniz Ertan (22) ise ambulans ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SUAT SALGIN