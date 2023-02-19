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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza! Tankere arkadan çarpıp takla attı

Balıkesir'de feci kaza! Tankere arkadan çarpıp takla attı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hareket halindeki tankere arkadan çarpan ticari taksi takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı anbean kameraya yansıdı.

İHA

19.02.2023, 09:42

Balıkesir’de feci kaza! Tankere arkadan çarpıp takla attı

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Edremit Devlet Hastanesi kavşağında Ş.M.'nin kullandığı 10 T 3245 plakalı ticari taksi N.İ. idaresindeki 60 RB 333 plakalı tankere hareket halinde iken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari otomobil takla attı.

Çarpışmanın sonrasında devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı. 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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