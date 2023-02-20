Kepçe operatörünün en zor görevi

Balıkesir'de kepçe operatörlüğü yapan Mehmet Karakuş (42), Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğündeki depremde Nurhak ilçesinde yaşayan annesi Fatma Karakuş (67) ile babası Ali Karakuş'u (80) kaybetti. Mahalleliye yardım için enkaz kaldırma çalışmalarında yer alan Karakuş, "Annem ve babamı enkazdan kendi ellerimle çıkardım. 'Ben nereye gideyim? Köy benim. Ben bu enkazı kaldıracağım' dedim" diye konuştu. Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Ali Karakuş ile eşi Fatma Karakuş'un yaşadığı müstakil ev yıkıldı. Kepçe operatörü oğulları Mehmet Karakuş, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Deprem günü İstanbul'daydım. Balıkesir'de özel bir şirkette çalışıyorum. Beni arayıp bilgi verdiler. İkinci deprem olmadan 1 saat önce İstanbul'dan Balıkesir'e geçtim. Annemi arayıp uyardım. 'Sakın içeri girmeyin. Geliyorum' dedim. Birinci depremde Kahramanmaraş'ta öğretmen yeğenim ve eşi ölmüştü. Onlar için geliyordum. Annem, 'Oğlum hakkını helal et, Allah'a emanet ol' dedi. Saat 13.24'te Elbistan merkezli depremi televizyonda gördüm. Köydekileri ve annemi aradım ama ulaşamadım."





"BABAM GİT ÇALIŞ DERDİ"

Artık bölgede insanlara yardım için gayret gösterdiğini kaydeden Karakuş, "Burada bir geçmişimiz var. Bu köyü hep beraber kaldıracağız. Acı benimdir. Acımı içime gömüp diğer insanların mutluluğu ve refahı için uğraşmam gerekir. Babam şu an olsa, 'Ne bekliyorsun? Git çalış' derdi. Herkesin başı sağ olsun. Anne ve babamı bir daha göremeyeceğim ama onlar hep benimle yaşayacak" dedi.





■ SUAT SALGIN