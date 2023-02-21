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Haberler Balıkesir Balıkesir'de üç katlı binada yangın çıktı

Balıkesir'de üç katlı binada yangın çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 katlı binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Korkutan yangının elektrik kaçağından meydana geldiği öne sürülürken evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

İHA

21.02.2023, 16:52

Balıkesir’de üç katlı binada yangın çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Altınova'da, Şehir Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi karşısında bulunan üç katlı binada yangın çıktı. Elektrik kaçağından çıktığı iddia edilen yangın sırasında evin sahibi Nazike Yılmaz'ın İzmir'de bulunduğu öğrenildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Zabıta, jandarma ve 112 Acil Yardım ekiplerinin hazır bulunduğu yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili inceleme sürüyor

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