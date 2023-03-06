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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kaza meydana geldi... 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de kaza meydana geldi... 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de bir aracın orta refüjde bulunan bariyerlere çarpması sonucu kaza meydana geldi. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri ise bulunmuyor.

İHA

06.03.2023, 20:02

Balıkesir’de kaza meydana geldi... 2 kişi yaralandı
Balıkesir Vergi Denetim istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

42 PJ 562 plakalı araç sürücüsü Kamil A. (66) hakimiyetindeki otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarpması ile kaza meydana geldi. Araçta yanında bulunan kardeşi Kemal A.(68) ile birlikte kazada yaralandı. Maddi hasar alan ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.



Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile 112 Acil sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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