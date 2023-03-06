Balıkesir’de operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 3 şüpheli şahsın ikametgah adreslerine yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 42 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği ve 50 adet fişek ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

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