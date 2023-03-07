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Haberler Balıkesir Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan güçleri tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmen sayıları artarak devam ediyor. Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA

07.03.2023, 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 09:21

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak yetkililere teslim edildi.
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