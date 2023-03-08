  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Balıkesir'de güvenlik güçleri tarafından kent genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi tutuklandı.

İHA

08.03.2023, 15:49

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde son 1 haftada yaptıkları uyuşturucu operasyonlarda 67 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 67 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2'si tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla, 63 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.
Yapılan aramalarda; 209 gram metamfetamin maddesi, 206 gram bonzai, 168 gram esrar, 111 adet sentetik ecza hap, 43 kök kenevir bitkisi, 6 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA