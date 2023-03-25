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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 29 şüpheliye operasyon: 11'i tutuklandı

Balıkesir'de 29 şüpheliye operasyon: 11'i tutuklandı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin farklı noktalarda gerçekleştirdiği 'Huzur' operasyonlarında 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 11'i adli makamlarca tutuklandı.

İHA

25.03.2023, 11:40

Balıkesir’de 29 şüpheliye operasyon: 11’i tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Havran ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda: 3 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 783 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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