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Haberler Balıkesir İki gündür kayıp olan adamın cesedi gölden çıktı

İki gündür kayıp olan adamın cesedi gölden çıktı

25.3.2023

İki gündür kayıp olan adamın cesedi gölden çıktı
Balıkesir'in Balya ilçesinde kayıp kişinin gölette cesedine ulaşıldı. Hacıhüseyin Mahallesi'nde hayvancılık yapan Adem Pamukoğlu'dan (47) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Pamukoğlu, 3 Jandarma Asayiş Timi ve vatandaşlar tarafından Hacıhüseyin Sulama Göleti çevresinde arandı. Gölette, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yapılan aramalar sonucunda Pamukoğlu'nun cesedi bulundu. Şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cansız bedeni Balıkesir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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