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Haberler Balıkesir Balıkesir'de akılalmaz olay! Yardıma gelen ekiplere hakaret yağdırdı

Balıkesir'de akılalmaz olay! Yardıma gelen ekiplere hakaret yağdırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bacağından bıçakla yaralı halde bulunan 27 yaşındaki O.K. olay yerine gelen ekiplere hakaret etti. Cep telefonu mesajlarına bakan ve kendini bıçakladığını söylen şahsın bıçaklanmış olabileceği ihtimali araştırılıyor.

DHA

26.03.2023, 09:20

Balıkesir’de akılalmaz olay! Yardıma gelen ekiplere hakaret yağdırdı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralanan bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis ve çağırılan sağlık ekipleri isminin O.K. olduğu belirlenen gence yardım etmek istedi. Ancak bu sırada cep telefonu mesajlarına bakan O.K., kendisi ile konuşan polisler ve sağlık görevlilerine hakaret etti.

Kendisini sol bacağı ve kasığından bıçakladığını söyleyen O.K.'nin alkollü olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan O.K., ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, O.K.'nin bir başka kişi tarafından bıçaklanmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

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