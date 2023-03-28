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Haberler Balıkesir Balıkesir'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Sarıköy karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

28.03.2023, 17:32

Balıkesir’de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 10 AEM 681 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Akduman'ın (39), Gönen Sarıköy karayolunda yağışlı hava sebebi ile yolun kayganlaşmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kaza yerine gelen İtfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık Ekipleri araç içerisinde sıkışan Hakan Akduman'ı sıkıştığı yerden kurtararak kaza yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Otomobil içerisinde bulunan Müberra Şahin (21) kaza yerinde hayatını kaybetti. Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Akduman (39) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma Ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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