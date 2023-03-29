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Haberler Balıkesir Sülalece dolandırdılar

Sülalece dolandırdılar

29.3.2023

Sülalece dolandırdılar
Almanya-türkiye hattında ilginç bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Almanya doğumlu Hakan Karlıdağ, çalıştığı çağrı merkezinden istifa ederek ailesiyle yerleştiği Balıkesir'de çoğu yabancı ekonomist, bankacı, borsacı ve ünlüleri dolandırdı.

DANSÖZLÜ EĞLENCE
Sahte kimliklerle yaklaşık 400 kişiden 1 milyon Euro toplayan 31 kişilik aile şebekesi, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Balıkesir'de çökertildi. Şebeke üyelerinin dolandırdıkları paraları gazino kapatıp dansözlerle yedikleri ortaya çıktı.



Şebeke lideri Karlıdağ'ın kayınvalidesi Yasemin Özeken ve kayınpederi Ayhan Özeken tutuklandı.



Bacanak Batuhan Kınacı ve eşi Aleyna Kınacı'nın da şebeke üyeleri arasında yer aldığı ortaya çıktı.

UMİT ERKAN DEMİRCAN
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