Sülalece dolandırdılar

Almanya-türkiye hattında ilginç bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Almanya doğumlu Hakan Karlıdağ, çalıştığı çağrı merkezinden istifa ederek ailesiyle yerleştiği Balıkesir'de çoğu yabancı ekonomist, bankacı, borsacı ve ünlüleri dolandırdı.Sahte kimliklerle yaklaşık 400 kişiden 1 milyon Euro toplayan 31 kişilik aile şebekesi, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Balıkesir'de çökertildi. Şebeke üyelerinin dolandırdıkları paraları gazino kapatıp dansözlerle yedikleri ortaya çıktı.