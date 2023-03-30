Aşırı sürat ve yağmur kaza getirdi: 2 ölü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada, sürücü Hakan Akduman (39) ile Müberra Şahin (21) hayatını kaybetti. Kaza, Sarıköy kara yolu üzerinde meydana geldi. Hakan Akduman'ın yönetimindeki otomobil kayganlaşan yolda savrularak ağaçlık alana uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Müberra Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Hakan Akduman ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SUAT SALGIN

DİĞER