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Haberler Balıkesir Balıkesir'de vahşet! Başından vurularak öldürüldü!

Balıkesir'de vahşet! Başından vurularak öldürüldü!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ergüden Akgün'e 3 el ateş edildi. Talihsiz adam, başına ve kasıklarına isabet eden kurşunlar sebebebiyle oracıkta can verdi. Silahlı saldırgan vahşetin hemen ardından kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

01.04.2023, 12:22

Balıkesir’de vahşet! Başından vurularak öldürüldü!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kişi, başından ve kasıklarından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mahkeme Mahallesi Eski Han Sokak'ta meydana gelen olayda emekli Ergüden Akgün (54), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan, Ergüden Akgün'e 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akgün'ün başına ve kasıklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Burhaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri katil zanlısının tespiti için çalışma başlatırken, olay yerinde 3 adet kovan buldu. Akgün'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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