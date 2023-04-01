Balıkesir’de vahşet! Başından vurularak öldürüldü!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kişi, başından ve kasıklarından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mahkeme Mahallesi Eski Han Sokak'ta meydana gelen olayda emekli Ergüden Akgün (54), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan, Ergüden Akgün'e 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akgün'ün başına ve kasıklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Burhaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri katil zanlısının tespiti için çalışma başlatırken, olay yerinde 3 adet kovan buldu. Akgün'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.