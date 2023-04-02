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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kanlı pusu

Balıkesir'de kanlı pusu

2.4.2023

Gazete

Balıkesir’de kanlı pusu

BALIKESİR'DE kendisine pusu kuran bir kişi tarafından başından vurulan 54 yaşındaki Ergüden Akgün, olay yerinde hayatını kaybetti. Balıkesir Mahkeme Mahallesi Eski Han Sokak'ta meydana gelen olayda Ergüden Akgün, kendisini bekleyen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sokağın köşesinde bekleyen Silahlı saldırgan, Ergüden Akgün'ün önce başı olmak üzere 3 el ateş etti.

Silah seslerini duyan komşularının İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Akgün'ün başına ve kasıklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Burhaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri katil zanlısının tespiti için çalışma başlatırken, olay yerinde 3 adet boş kovan buldu. Akgün'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

SUAT SALGIN

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