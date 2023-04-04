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Haberler Balıkesir Balıkesir'de aranan 21 şahıs operasyonda gözaltına aldı

Balıkesir'de aranan 21 şahıs operasyonda gözaltına aldı

Balıkesir'de çeşitli suçlardan dolayı aranan 21 şahıs operasyonlar sonucu gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

04.04.2023, 17:33 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 17:34

Balıkesir’de aranan 21 şahıs operasyonda gözaltına aldı
Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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