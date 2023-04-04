Burhaniye’de sokak ortasındaki cinayette 2 kişi tutuklandı

Olay, 31 Mart günü saat 23.00 sıralarında Mahkeme Mahallesi Eski Han Sokak'ta meydana geldi. İşçi emeklisi Ergüden Akgün (54), kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan Ergüden Akgün'e peş peşe ateş edip kaçtı.

Akgün, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akgün'ün başı ve kasığına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan polis, olayla ilgili Tamer G. (51), Ramazan K. (34), Ahmet Kula (41) ve Ramazan Yılmaz'ı (55) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Kula ve Ramazan Yılmaz tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Emre G.'nin (28) yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.