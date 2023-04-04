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Haberler Balıkesir Ege'de Yunan zulmü bitmiyor! 59 düzensiz göçmen Ayvalık'ta kurtarıldı!

Ege'de Yunan zulmü bitmiyor! 59 düzensiz göçmen Ayvalık'ta kurtarıldı!

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 59 düzensiz göçmen Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kurtarıldı. Göçmenler karaya çıkarılıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

AA

04.04.2023, 09:31

Ege’de Yunan zulmü bitmiyor! 59 düzensiz göçmen Ayvalık’ta kurtarıldı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "TCSG-907" botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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