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Haberler Balıkesir Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü öldü

6.4.2023

Gazete

Devrilen traktörün altında sıkışan sürücü öldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Yusufçamı kırsal mahallesi sınırları, Sındırgı-Simav yolunda yağış nedeniyle gerçekleşen traktör kazasında sürücü Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti. Sındırgıda meydana gelen traktör kazasında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Mehmet Korkmaz (65) yönetimindeki 10 ZT 936 plakalı traktör yoldan çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisi ile traktörün altında kalan Korkmaz olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi ön otopsi için Sındırgı Devlet Hastanesi morguna getirildi. Otopsi sonrası Korkmaz, morgdan alınıp toprağa verildi.

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