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Haberler Balıkesir Erdekli astsubay kazada şehit oldu

Erdekli astsubay kazada şehit oldu

9.4.2023

Gazete

Erdekli astsubay kazada şehit oldu

JANDARMA Astsubay Tansu Çolak, Ankara'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit oldu. Kahramankazan ilçesinde bir trafik kazasına müdahale için giden ekipte görev alan Çolak'a (32), bölge güvenliğini almak için yola duba yerleştirdiği sırada, sürücüsünün yağış sebebiyle kaygan yolda hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Ağır yaralanan astsubay, müdahaleye rağmen şehit düştü. Tansu Çolak'ın Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan aile Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

SUAT SALGIN

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