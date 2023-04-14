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Haberler Balıkesir Balıkesir'de kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Balıkesir'de kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ara yola dönmeye çalışan otomobil fark etmediği motosikletliye çarptı. Yaşanan trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA

14.04.2023, 12:59

Balıkesir’de kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 17 Eylül mahallesi Atatürk caddesinde 07 AIS 907 plakalı otomobil sürücüsü U.Ö. (20) ara yola dönmek istediği esnada 10 AIV 311 plakalı motosikleti fark edemeyerek çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A (28) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yaralı sürücü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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