BAÜN’lü ögrenciler uzaya roket fırlatacak

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde kendi kategorilerinde finale kalma başarısı gösteren Balıkesir Üniversitesi takımlarını makamında kabul etti. BAÜN'lü öğrenciler TEKNOFEST'te uzaya roket fırlatacak. Elektrikli araç yarışlarında 2 takım, roket yarışmasında ise 1 takım finale kaldı. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde finale kalan öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti. Öğrenciler de kendilerine verdiği destekler ve ilgileri dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür etti.



27 NİSAN'DA AKSARAY'DA

Teknofest roket yarışmasında finale kalan Balıkesir Üniversitesi Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu Roket Takımı'nın da Bilgisayar Mühendisliği TEKNOFEST laboratuvarında ürettikleri mekanik parçalar, aviyonik devreler ve kompozit gövdeden oluşan roketinin atışı 27 Nisan 2023 tarihinde Aksaray'da gerçekleştirilecek.



SUAT SALGIN

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