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Haberler Balıkesir Balıkesir'de Jandarma'dan art arda operasyonlar

Balıkesir'de Jandarma'dan art arda operasyonlar

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Edremit ve Erdek İlçelerinde silah, mühimmat imal ve ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin evinde aramalar yapıldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

02.05.2023, 17:43

Balıkesir’de Jandarma’dan art arda operasyonlar
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit ve Erdek İlçelerinde silah, mühimmat imal ve ticareti yaptığı tespit edilen iki şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, 5 adet şarjör, 28 adet fişek ele geçirildi. Olaylara karışan iki şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.
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