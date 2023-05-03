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Haberler Balıkesir Balıkesir'de durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu çıktı:3 gözaltı

Balıkesir'de durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu çıktı:3 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine geçit vermeyen narkotik polisi, şüphe üzerine durdurduğu araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

İHA

03.05.2023, 09:23

Balıkesir’de durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu çıktı:3 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerin önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptığı operasyonda şüphe üzerine durdurulan araç ve içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 3 bin 314 adet ecstasy uyuşturucu hap, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen toplam 5 parça halinde bin 403,65 gram sıvı halde kimyasal uyuşturucu ham maddesi, 97,87 gram uyuşturucu ecstasy ham maddesi, 4,62 gram metamfetamin maddesi, 32 paket halinde üzerlerine uyuşturucu madde kimyasalı püskürtülmek sureti ile uyuşturucu hap üretiminde kullanıldığı değerlendirilen pasta süsü, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet şeffaf ambalaj poşeti ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 3 şahıs gözaltına alındı.

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