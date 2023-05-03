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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç olay! Cansız bedeni dere yatağında bulundu

Balıkesir'de korkunç olay! Cansız bedeni dere yatağında bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 36 yaşındaki Osman Yordam'ın dere yatağında cansız bedeni bulundu. Yordam'ın, dün akşam saatlerinde motosikletiyle dönerken, köprüden uçarak hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

DHA

03.05.2023, 15:44

Balıkesir’de korkunç olay! Cansız bedeni dere yatağında bulundu

Balıkesir Sübeylidere-Burhaniye kara yolu altından geçen ve kurumuş olan Karınca Deresi üzerindeki Hacımuharrem Köprüsü altında bir erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, cesedin 1 çocuk babası Osman Yordam'a ait olduğunu belirledi. Yordam'ın 10 YJ 440 plakalı motosikleti de yanında bulundu. Yordam'ın cansız bedeni savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılıp, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yordam'ın, dün akşam saatlerinde motosikletiyle Tahtacı Mahallesi'nden dönerken, köprüden uçarak hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi. Jandarma, Yordam'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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