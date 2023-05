Balıkesir’de AK Parti seçim aracına saldırı

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde dolaşan AK Parti seçim aracı, önceki akşam müzik yayını yaptığı gerekçesi ile 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların aracın içinde bulunan kadın kolları üyesi 7 kişiyi tehdit ettiği iddia edilirken, olaya müdahale etmek isteyen araç sürücüsü ise darp edildi. Saldırı anı güvenlik kameralarınca an be an kaydedilirken, sürücünün darp edildiği anlar da gün yüzüne çıktı.

Gözaltına alınan saldırganlardan Burhanettin Komanovalı'nın CHP Gençlik Kolları eski Başkanı olduğu öğrenilirken adliyeye çıkarılan iki kişi serbest bırakıldı. Olayı haber alan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, il merkezine 140 kilometre uzaklığındaki Erdek ilçesine giderek geceyi ilçede geçirdi.

SAĞDUYUYA DAVET

Başkan Başaran, "Çok rahat bir şekilde fikrimizi, hür irademiz ile açıklama imkanı Erdek'te ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Basit bir saldırı olarak geçiştirmek çok çok yanlış olacaktır" dedi. MHP Erdek İlçe Başkanı Ahmet Davran ise sağ duyu çağrısı yaparak, "Münferit bir olaydır. AK Parti seçim aracımıza saldırı oldu. Herhangi bir yere çekmiyoruz. Seçime günler kaldı. Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz" dedi.

SUAT SALGIN