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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.

İHA

13.05.2023, 18:09

Balıkesir'in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesinde çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir’de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Gönen ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşam evlerinde bulunan bir apartmanın 2. katında yangın çıktı

Balıkesir’de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gönen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir’de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Dairenin mutfak kısmından çıktığı düşünülen yangında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir’de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yaşanan yangında can kaybı yaşanmazken söndürme çalışmalarının ardından alt katta ki daireye su basması sebebi nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir’de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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