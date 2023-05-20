  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

20.5.2023

Gazete

Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yüreğil kırsal mahallesinde 17 Mayıs Çarşamba günü gece saatlerinde evinden çıkan Fadime Canbulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Canbulat'ın kaybolduğu fark edildiği andan itibaren mahalle sakinleri ile başlayan arama çalışmaları AFAD, SAR, Jandarma, Belediye ekipleri eşliğinde devam etti. Havanın yağışlı olması arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiledi. Tüm zorluklara rağmen drone, arama kurtarma köpekleri ve özel timler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda Fadime Canbulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

SUAT SALGIN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA