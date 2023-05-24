Traktörle teşekkür yolunda

BALIKESİR'DE devlet desteğiyle büyükbaş hayvancılık işletmesi kuran 22 yaşındaki çiftçi Seçkin Kahraman, devlete minnet borcunu ödemek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara'ya doğru yola çıktı.

'İMKAN SUNDULAR'

DEVLETTEN ilk aldığı krediyle 10 gebe düve, ikinci krediyle ise hayal bile edemeyeceği bir traktör aldığını kaydeden Kahraman, "İşletmem büyüdü. Daha 18'imde devletim bana bu imkanları sundu. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum" dedi.

2018 yılında Manyas Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı Bölümü'nden mezun olan Seçkin Kahraman, baba mesleğini eğitimli bir çiftçi olarak sürdürüyor.

SUAT SALGIN