  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Traktörle teşekkür yolunda

Traktörle teşekkür yolunda

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Kahraman’ın devlet desteği sayesinde kurduğu işletme, gün geçtikçe büyüyor.

24.5.2023

Gazete

Traktörle teşekkür yolunda

BALIKESİR'DE devlet desteğiyle büyükbaş hayvancılık işletmesi kuran 22 yaşındaki çiftçi Seçkin Kahraman, devlete minnet borcunu ödemek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara'ya doğru yola çıktı.

'İMKAN SUNDULAR'
DEVLETTEN ilk aldığı krediyle 10 gebe düve, ikinci krediyle ise hayal bile edemeyeceği bir traktör aldığını kaydeden Kahraman, "İşletmem büyüdü. Daha 18'imde devletim bana bu imkanları sundu. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum" dedi.

2018 yılında Manyas Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı Bölümü'nden mezun olan Seçkin Kahraman, baba mesleğini eğitimli bir çiftçi olarak sürdürüyor.

SUAT SALGIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA