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Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç olay! Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırdı

Balıkesir'de korkunç olay! Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir dönerciye pompalı tüfekle ateş açan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Alacak-verecek meselesi yüzünden saldırıda bulunan şahıs, kaçsa da polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA

25.05.2023, 10:34

Balıkesir Edremit'te yaşanan korkunç olay Soğanyemez Mahallesi 503. Sokak'ta meydana geldi.

Balıkesir’de korkunç olay! Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırdı

Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki S.A., husumetli olduğu ileri sürülen dürümcü A.K.'nın (48) iş yerinin önüne gelerek, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı.

Balıkesir’de korkunç olay! Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırdı

Kavga ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tüfekle kaçmakta olan S.A.'yı kıskıvrak yakaladı.

Balıkesir’de korkunç olay! Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırdı

Olay sırasında pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Balıkesir’de korkunç olay! Dönerci dükkanına pompalı tüfekle saldırdı

Olay Yeri İnceleme Bürosu ekipleri, olay mahallinde 1 adet boş kartuş ve dolu kartuş ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer de olay yerine geldi.

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