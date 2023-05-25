Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alaattin Mahallesi Denizciler Caddesi'nde Mehmet Ali E. (40) idaresindeki otomobil, Umut Şahin'in (28) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Umut Şahin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali E, ifadesi alınmak üzere Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



SUAT SALGIN

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