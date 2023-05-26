Türkiye Yüzyılı gençlerin olacak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Balıkesir'de mahalle mitingine katıldı. Kasapoğlu konuşmasında, "İnşallah bundan sonra da yine sizden aldığımız gücü; sizler için, sizlerle birlikte, size hizmet etmek için harcayacağız.Yine bu anaların yavrularına güveneceğiz, onlarla beraber yürüyeceğiz. Çünkü biz, biliyoruz ki bu temiz yürekli anaların evlatlarının yapamayacağı işler yok. Bu ülkenin evlatları, bu ülkenin milli şuurla donanmış evlatları artık onların başaramazsınız dediklerini başarıyor. İnşallah bu ülkeyi sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin yüzyılı yapacağız" dedi.

SUAT SALGIN