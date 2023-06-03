Balıkesir’de suç örgütü çökertildi: 7 tutuklama

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Jandarma Kom Şube Müdürlüğü ile Burhaniye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 aydır takip edilen suç örgütü çökertildi. İlçedeki 35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapılırken, 18 kişi yakalandı.







Yakalanan biri kadın biri de kamu görevlisi 18 kişi, jandarmada yapılan sorgularının ardından Adliyeye sevk edilirken, 7 kişi tutuklanarak Burhaniye T Tipi Cezaevine gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 2 zanlının aranmasına da devam ediliyor. Zanlıların işyeri ve evlerinde yapılan aramalarda 29 tabanca, 2 bin 500 tabanca mermisi. 8 av tüfeği, bin 800 av tüfeği mermisi bir miktar uyuşturucu ile dijital materyale el kondu. Zanlılar, silah ve mühimmat kaçakçılığı ve tefecilikle suçlanırken, jandarma 100'den fazla mağdurun da ifadesini aldı. Tutuklananların T. K, D.K, K.Ç, B.İ,K.U, Ç.Ç ve D.İ olduğu öğrenildi.