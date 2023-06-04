Şaşırtan tahliye talebi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 aylık hamile eşi Hazal Alpyörük'ü (19) 97 yerinden bıçaklayarak öldüren ve tutuklu olarak yargılanan Kadir Meşe'nin (30) yargılaması devam etti. Avukatı, Kadir Meşe'nin ruh sağlığının yerinde olmadığını, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme, akıl sağlığıyla ilgili rapor ulaşmadığı için duruşmayı erteledi. Zanlı Kadir Meşe avukatının bu isteğine rağmen "Şerefim ve namusum için yaptım. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür" dedi.

HAKKINDA RAPOR İSTENDİ

Kadir Meşe'nin avukatı ise, "Müvekkilimin uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz" dedi. Rapor mahkemeye ulaşmadığı için duruşma 16 Ağustos 2023'e ertelendi.