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Haberler Balıkesir Bandırma'da 7 kişinin yaralandığı çatışmaya 6 tutuklama

Bandırma'da 7 kişinin yaralandığı çatışmaya 6 tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, alacak meselesinden husumetli olan iki grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

DHA

06.06.2023, 16:42

Bandırma’da 7 kişinin yaralandığı çatışmaya 6 tutuklama

Olay, 31 Mayıs'ta Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Vermen (43) ile Uğur Vermen (35), yanlarına 4 akrabalarını da alarak aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan Ozan Alpyörük (26) ile Tolga Alpyörük'ün yanına konuşmaya gitti. Bir süre tartışan iki gruptakiler yanlarındaki pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların bulunduğu hastanelere çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, olayın ardından kaçan Tufan Vermen ile Uğur Vermen, polis ekipleri tarafından hastane yakınına park ettikleri otomobil içinde yakalandı. Olaya karıştıkları tespit edilen Kamil Vermen, Can Darıga, Önder Alpyörük ile Tolga Alpyörük de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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