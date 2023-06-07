Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 69 gözaltı

Balıkesir'de narkotik ekiplerinin il genelinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 69 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 69 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda 666 sentetik hap, 257,81 gram metamfetamin, 29,83 gram esrar, 18,92 gram bonzai, 8 kök kenevir, 5 gram eroin, 5 ecstasy hap, 2 av tüfeği, 4 kartuş, 8 ruhsatsız tabanca ve 89 fişek, 1 hassas terazi ve 22 bin 465 TL ele geçirildi. İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

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