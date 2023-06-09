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Haberler Balıkesir Balıkesir'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobil aynı istikametteki elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA

09.06.2023, 09:22

Balıkesir’de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Bilentur mevkiinde, İzmir yönünden gelen Behçet K. isimli sürücünün kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Uğur Asrav (66) isimli sürücünün kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada; elektrikli bisikleti kullanan Uğur Asrav ile bisikletin arkasında bulunan Özbekistan uyruklu Nargıza Tashmukhamedova (53) adlı kadın ağır yaralandı.



Olay yerine gelen iki ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tashmukhamedova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Uğur Asrav'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Behçet K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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